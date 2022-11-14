تركيا تلقي القبض على امرأة وضعت القنبلة في شارع الاستقلال في ⁧‫تقسيم‬⁩ بــ اسطنبول

2022/11/14 | 22:09 - المصدر: سكاي برس

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تركيا تلقي القبض على امرأة وضعت القنبلة التي انفجرت في شارع الاستقلال في ⁧‫#تقسيم‬⁩ اسطنبول‬⁩

3:30 مساءا - سيدة تحمل حقيبة تدخل شارع الاستقلال3:35 مساءا - تجلس على إحدى المقاعد وسط الشارع4:18 مساءا - تنهض عن المقعد تاركة الحقيبة.



4:20 مساءا - الحقيبة تنفجر.

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