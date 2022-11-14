جنين في بطن البحر

2022/11/14 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاب لبناني خاطر بحياته وحياة زوجته وطفلهما المنتظر للهرب من "جحيم العيش" في بلده إلى المصير المجهول عبر مراكب الموت.

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