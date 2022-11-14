سامسونج إلكترونيكس تطلق غسالة Bespoke العصرية وتشكيلة غسالات سامسونج 2022 في العراق مع كفالة 20 سنة على المحرك

2022/11/14 | 22:30 - المصدر: سامسونج

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتمتع غسالات سامسونج الآن بضمان لمدة 20 عامًا على غسالاتها المزودة محرك ديجيتال إنفيرتر

(بغداد، العراق): أعلنت "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إطلاق غسالة Bespoke العصرية في العراق والتي سبق أن تم الكشف عنها في معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2022 وحدث Bespoke Home 2022 في السابع من شهر يونيو 2022، وذلك لإدخال هذا المفهوم في عدد من أنواع الغسالات الرئيسية التي تباع في السوق العراقي.



كما أعلنت سامسونج أيضاً عن شمول غسالاتها الجديدة الآن بضمان لمدة 20 عامًا وعلى جميع أجهزتها المنزلية الرقمية المزودة بمحرك ديجيتال إنفيرتر.

وأعلنت سامسونج أيضاً عن إطلاق تشكيلة غسالات سامسونج 2022 في السوق العراقي، معززة بذلك من انتشار منتجاتها الذكية في مختلف المحافظات العراقية، حيث تسعى سامسونج الى رفد السوق العراقي بأحدث التكنولوجيا المتطورة لجميع المنتجات التي تعمل بشكل متواصل الى إيصالها لجميع عملائها.

غسالة Bespoke العصرية، هي آخر ما توصلت اليه سامسونج من ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تم دمجها مع مفهوم Bespoke.



ومع باب من الزجاج المقوّى غسالتك ستبقى رائعة المنظر لفترة أطول، حتى لو كنت تستخدمها كثيراً.



فهذا الزجاج المقوّى من غير المحتمل أن ينكسر أو يتعرض للخدش مقارنة بغيره من أبواب البلاستيك.



كما أنه يوفّر منظراً أنيقاً وقدرة على مشاهدة ما بداخل الغسالة.



تعمل هذه الغسالة الذكية على تحويل المنظف إلى فقاعات يتم امتصاصها بسرعة في الغسيل، مما يوفر تقليل استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 70%، وذلك بفضل تقنية AI Ecobubble™ المتطورة.

بالإضافة الى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تقليل إهدار الطاقة باستخدام دورة الغسيل بالذكاء الاصطناعي، والتي تحدد المستويات المثلى للمياه والمنظفات، ثم تعدل أوقات النقع والشطف والدوران.

تم تزويد الغسالة الجديدة أيضاً بتقنية Q-Drive™، التي تعمل على ﺗﻘﻠﻴﻞ وﻗﺖ اﻟﻐﺴﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ %50، كما ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ دوران اﻟﺤﻮض اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ودﻓﻌﺎت اﻟﻤﺎء اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ.



لذا ﻓﺈن اﺧﺘﺮاق اﻟﻤﺴﺤﻮق ﻳﻜﻮن أﺳﺮع ﻓﻴﻐﺴﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻧﻌﻮﻣﺔ.

ولفعالية أﻋلى وﺿﺠﻴﺞ أﻗﻞ وأداء ﻳﻌﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼً؛ تستخدم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻛﺲ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل على أداء أﻛﺜﺮ ﻫﺪوءا وأعلى ﻛﻔﺎءة رﻏﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﻛﻬﺮﺑﺎء أﻗﻞ من أي محرك عام.



وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮش، ﺗﻘﺪم ﻟﻚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ وﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﻳﺼﻞ إلى 20 ﺳﻨﺔ على الإنفيرتر.

ولغسيل ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ الاحتياجات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛ يمكن استخدام ﺗﻄﺒﻴﻖ.



SmartThings اﻟﺬي ﻳﺤﻠﻞ أﻧﻤﺎط ﻏﺴﻴﻠﻚ، حيث تقترح دورات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻐﺴﻴﻞ.



ومع خاصية الذكاء الاصطناعي، ستقوم غسالة Bespoke بتذكر أنماطك في الغسيل وتطبيقها مرة أخرى بشكل أوتوماتيكي.

تتوفر غسالة Bespoke العصرية بسعة 11 كغ التي تتميز بمحرك دوران 1400 دورة، و23 برنامج، بالإضافة الى محرك ديجيتال إنفيرتر، وتتوفر باللون الأسود اللامع.

وتوفر سامسونج طرازات اخرى من الغسالات بسعة 11 كغ التي تتميز بتقنية AI Ecobubble™ المتطورة، وﺑﻀﻤﺎن ﻳﺼﻞ إلى 20 ﺳﻨﺔ على الإنفيرتر، وتأتي بمحرك دوران 1400 دورة، و14 برنامج، بالإضافة الى محرك ديجيتال إنفيرتر، وتتوفر في العراق باللون الأبيض.

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