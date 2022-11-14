شاهد بالفيديو.. من المسؤول عن انهيار الخدمات الطبية في العراق ؟

2022/11/14 | 22:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xZr-Q9_s4u0

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