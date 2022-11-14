2022/11/14 | 22:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس غرفة تجارة بغداد يستغرب عدم دعوة ممثلي الغرفة الشرعيين في لقاء السوداني لمجموعة من ممثلي القطاع الخاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/14 | 22:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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