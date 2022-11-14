2022/11/14 | 23:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: الطبيب السيء أطرده وما انقله على مكان آخر، الكل سواسية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ygRzLQ4nxms
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: الطبيب السيء أطرده وما انقله على مكان آخر، الكل سواسية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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