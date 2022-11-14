مقتل شخص وإصابة منتسب بـ

2022/11/14 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة منتسب بـ"مشاجرتين" في بغداد.

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