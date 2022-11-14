شاهد بالفيديو.. طبيعة الرد العسكري العراقي على ضربات إيران الأخيرة

2022/11/14 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cZuY890NO7o

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