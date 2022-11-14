الداخلية توجه دعوة للطلبة الاحتياط من الدورة (27) المعهد العالي

2022/11/14 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت وزارة الداخلية، دعوة الى الطلبة الاحتياط من الدورة (27) المعهد العالي. وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه “بناءً على أمر وتوجيه وزير الداخلية عبد الأمير كامل الشمري ومصادقته […]

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