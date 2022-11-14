2022/11/14 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو بالخدمات النيابية يوجه طلبا للسوداني يخص الفساد في أمانة بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالخدمات النيابية يوجه طلبا للسوداني يخص الفساد في أمانة بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالخدمات النيابية يوجه طلبا للسوداني يخص الفساد في أمانة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).