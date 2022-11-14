السعودية تدين الهجمات الإيرانية على كردستان العراق

2022/11/14 | 23:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت المملكة العربية السعودية الهجمات الإيرانية شرقي إربيل في إقليم كردستان العراق، الاثنين.

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