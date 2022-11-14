الوطني الكردستاني: قد نتنازل عن الحقيبة الوزارية مقابل مناصب أخرى

2022/11/14 | 23:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لمح الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، الى تنازل ممكن عن احدى الحقيبتين الوزاريتين المتبقيتين، مقابل مناصب أخرى.وقال القيادي في الاتحاد غياث سورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم””حتى الآن لم يزورنا وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني او نبلغ بموعد زيارة”، مشيرا إلى اصرارهم “الحصول على احدى الوزارتين المتبقيتين وعلى الاغلب نرغب بالحصول على وزارة البيئة”.

وأضاف: “على الرغم من عمق الخلاف الذي حصل بيننا الا أننا نأمل بان يحل هذا الخلاف، وإذا ما حصلت التنازلات والمباحثات قد يكون هناك تنازل عن الحقيبة الوزارية امام مناصب اخرى الا اننا حتى الان متمسكين بحقيبة وزارة البيئة”.

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