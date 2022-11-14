رئيس الجمهورية يبحث مع السوداني الكابينة الوزارية الأوضاع العامة في البلد

2022/11/14 | 23:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والكابينة الحكومية لبحث الأوضاع العامة في البلد، فيما أكد أن الحكومة تحظى بتأييد شعبي وهذا مصدر قوة لها.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني و الوزراء، وفي مستهل اللقاء، استعرض رئيس الجمهورية نتائج مشاركته في القمة العربية في الجزائر وقمة المناخ في شرم الشيخ، واللقاءات التي أجراها فخامته مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً الى الترحيب العربي الواسع لأخذ العراق دوره المحوري في المنطقة والعالم.وأضاف، “كما تم بحث الأوضاع العامة في البلد، واستعراض المشاكل التي تعاني منها القطاعات المختلفة والخطوات الموضوعة لحلها وبضمنها المسائل العالقة بين المركز والإقليم وموضوع المياه، حيث جرى التشديد على ضرورة توحيد الصف الوطني وبذل الجهود لمعالجة المشاكل العالقة عبر التعاون والتكاتف والاستجابة لطموحات المواطنين.



وفي هذا السياق، أكد الرئيس على انه سيبذل كل المساعي الممكنة للتفاهم مع دول الجوار من اجل الوصول إلى اتفاقات دائمة تحفظ للعراق وللجميع الحق بحصص مائية عادلة.”وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان، إلى ان “الحكومة تحظى بتأييد شعبي وهذا مصدر قوة لها،” مضيفاً أنه “ومن موقعه سيعمل على دعم برنامج العمل الحكومي الذي يهدف إلى الارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وحماية امن واستقرار البلد، مشيداً بعمل الحكومة والجهود التي تبذلها في هذا الصدد”.ومن جانبه، ثمّن رئيس مجلس الوزراء، المواقف الداعمة التي يبذلها رئيس الجمهورية لدعم وتعضيد جهود الحكومة في سبيل خدمة المواطنين والنهوض بالبلد وترسيخ الامن والاستقرار، مؤكداً ان الحكومة ماضية قدماً في هذا المسار، وإنها عازمة على احداث تغيير جذري في ملف الخدمات وصولاً إلى تلبية طموحات الشعب.

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