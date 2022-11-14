مشكلة إدارية تؤخر التحاق نافاس بكوستاريكا قبل مواجهة العراق

2022/11/14 | 23:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تأخر وصول حارس مرمى منتخب كوستاريكا كيلور نافاس، إلى الكويت للالتحاق بوفد فريقه استعداداً لمواجهة العراق.وذكر الإتحاد الكوستاريكي في بيان صحفي أن “مشكلة في تأشيرة الدخول أخرت وصول نافاس إلى الكويت للانضمام بوفد المنتخب الوطني”.وبين إن “نافاس سيلتحق بوفد بمنتخب بلاده غداً الثلاثاء قبل ان ينتقل براً إلى العراق ، ثم […]

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