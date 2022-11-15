مقتل شخص بمنطقة الشعب إثر خلاف عشائري قديم

2022/11/15 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر امني اليوم الاثنين، بمقتل شخص داخل محله في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد اثر خلافات عشائرية قديمة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصا قتل بهجوم مسلح في منطقة الشعب ببغداد داخل محل لكي الملابس".

وأوضح المصدر أن "المسلحين معروفون لأهل المجني عليه، حيث أن الحادثة حصلت لخلافات عشائرية قديمة".

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