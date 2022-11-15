تستمر ليومين.. العراق على موعد مع حالة جوية ممطرة

2022/11/15 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف المتنبّئ الجوي صادق عطية، مساء الاثنين، عن حالة جوية ممطرة قادمة الى العراق وتشمل معظم المناطق وتستمر ليومين.

وقال عطية في منشور على جدارية فيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، ان "مناطق متفرقة من مدن الجنوب وبادية الجنوب والانبار وجنوب نينوى على موعد مع هطول زخات خفيفة من الامطار يوم الثلاثاء". واضاف، ان "اغلب مناطق البلاد على موعد خلال يومي الأربعاء والخميس مع حالة جوية ممطرة وبشدة متفاوته"، مبينا انه "من غير المستبعد ان تتطور إلى غزارة مصحوبة بالبرق والرعد مع زخات من الحالوب في اماكن متفرقة يصعب تحديدها حاليا وتحتاج لمتابعة". فيما وحذر عطية بحسب المنشور"من رياح هابطة مثيرة للغبار"، مبيناً ان "الهطول يكون بشكل زخات، من سحب ركامية رأسية، لايشمل كل المناطق في وقت واحد". وبين ان "انخفاضاً طفيفاً متوقعا بدرجات الحرارة في اغلب المدن اعتبارا من يوم الجمعة"، مشيرا الى ان "صورة الاقمار الاصطناعية توضح تقدم سحب رعدية ممطرة نحو شمال الانبار ونحو مناطق من بادية الجنوب".

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