ديالى تقترب من منصب الوقف السني بـ4 مرشحين والحسم خلال اسبوعين

2022/11/15 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر نيابي مطلع، اليوم الاثنين، عن وجود حراك سياسي داخل القوى السنية من أجل منح منصب رئاسة الوقف السني لمحافظة ديالى، بعدما حرمت من التمثيل الحكومي في الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك حراكا سياسيا يقوده خمسة نواب من كتل سياسية سنية مختلفة من أجل الضغط على اختيار شخصية من محافظة ديالى، لتمثيل منصب رئيس ديوان الوقف السني".

وأضاف أن "هناك أربعة مرشحين لشغل هذا المنصب، سيتم تقديمهم حال التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن منح رئاسة الديوان لمحافظة ديالى".

ورجح المصدر أن "يتم حسم هذا الملف نهاية شهر تشرين الثاني الجاري"، مؤكدًا أن "الحراك السياسي وصل الى مراحل متقدمة في الاتفاق مع الكتل السنية الاخرى".

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