مسؤول إماراتي يريد التزام أمريكي موثق بأمن بلاده كشرط للابتعاد عن الصين

2022/11/15 | 00:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: دعا مسؤول إماراتي رفيع المستوى، الاثنين 11/14/2022، الولايات المتحدة إلى تقديم...

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