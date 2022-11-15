2022/11/15 | 00:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاثنين 11/14/2022.عضو المكتب السياسي...

ظهرت المقالة تفاعلات ساعة المسلة: الغطاء السياسي يساعد السوداني على التصدي للفساد..



والإطار هو الحاكم أولاً على المسلة.

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