مؤشرات مشبوهة سبقت الحادثة بأسبوع.. الداخلية تستدعي 3 ضباط بعد هروب الموقوف الباكستاني

2022/11/15 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر امني، عن قيام وزير الداخلية عبد الأمير الشمري باستدعاء ثلاثة ضباط من البصرة على خلفية هروب موقوف باكستاني من قبضة شرطة الزبير.

وقال المصدر في تصريح لـ(بغداد اليوم) ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استدعى ثلاثة ضباط لمكتبه للمثول امامه بعد هروب متهم باكستاني"، مبينا ان "الضباط الذين استداعهم وزير الداخلية هم كل من علي مطر البزوني والعقيد عباس محمد طنيش والملازم ميثم الصرايفي".

وبين المصدر ان "مدير قسم شرطة الزبير قد طالب قبل سبعة ايام بفتح مجلس تحقيقي مع ضابط مركز الرميلة وحذر بكتاب رسمي من هروب موقفين ورغم التحذير لكن بعد سبعة ايام هرب الموقوف".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد مصدر أمني في البصرة، باعفاء مدير شرطة الزبير، علي مطر البزوني، وتكليف العميد احمد سعد بدلاً عنه، على خلفية هروب موقوف أجنبي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العميد أحمد سعد، تولى مهامه كمدير لشرطة لقضاء الزبير غربي محافظة البصرة، بدلا من المدير علي مطر البزوني".

وأضاف أن "إقالة المدير السابق علي البزوني تأتي على خلفية هروب سجين باكستاني الجنسية اثناء نقله من المحكمة إلى إلى التوقيف في إحدى مراكز الشرطة في قضاء الزبير".

يشار إلى أن مصدر أمني في البصرة كشف، اليوم الاثنين، عن هروب سجين باكستاني الجنسية من مفرزة أمنية خلال نقله من المحكمة إلى التوقيف غربي المحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "موقوفًا باكستاني الجنسية تمكن اليوم، من الهروب من مفرزة أمنية خلال نقله من المحكمة إلى التوقيف في إحدى مراكز الشرطة في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة".

وأضاف المصدر أن "الموقوف متهم وفق المادة 41 إقامة"، مبينا أن "القوات الأمنية تجري عملية البحث عنه في قضاء الزبير والمناطق القريبة منها".

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