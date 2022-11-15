شاهد بالفيديو:بعد عمليتين جراحيتين مجانيتن العتبة الحسينية تعيد البصر لصبي اعمى وابكم

2022/11/15 | 00:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانى "عباس" الصبي الذي يبلغ من العمر (14)

عاما كثيرا من فقدان بصره الذي احال

حياته الى ظلام، وزادت معاناته بالعمى

لانه ابكم ولا ينطق، وتعبت عائلته

الفقيرة من مراجعات الاطباء واجراء

التحاليل والفحوصات

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