2022/11/15 | 00:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eGvI4-0L4xg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديار عقراوي: الادانات للاعتداءات الايرانية المتكررة غير كافية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ديار عقراوي: الادانات للاعتداءات الايرانية المتكررة غير كافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).