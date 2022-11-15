مصدر رسمي لـ (الزمان):شيخ الأزهر مستعد لزيارة المرجعية الشيعية في العراق لإنجاح الحوار

2022/11/15 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة أحدثت‭ ‬دعوة‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الإمام‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬ملتقى‭ ‬البحرين‭ ‬للحوار‭ ‬والتي‭ ‬دعا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬حوار‭ ‬سني‭ ‬شيعي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬إقصاء‭ ‬أو‭ ‬تهميش‭ ‬أو‭ ‬دمج‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬مذهب‭ ‬على‭ ‬مذهب‭ ‬صدى‭ ‬واسعا‭ ‬لدى‭ ‬الأوساط‭ ‬الدينية‭ ‬والسياسية‭ ‬،‭ ‬وتعقيبا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬أوضح‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬بمشيخة‭ ‬الأزهر‭ ‬مراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ […]

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