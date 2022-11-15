2022/11/15 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام عند زيارة المسؤول الأول في الدولة الى أي مكان، ويشخص بنفسه الخلل الذي هو نوع من الفضائح وليس خللاً عارضاً، ينبغي ان تعود المحاسبة بعد تحديد المقصرين على سلسلة كاملة من المسؤولين بدءا من الوزير المختص ثمّ مَن يليه في المسؤولية، وليس الحلقة المُشخّصة بالخلل وحدها، لأنها جزء من منظومة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوب الإدارة المزروف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوب الإدارة المزروف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوب الإدارة المزروف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).