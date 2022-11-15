جوب‭ ‬الإدارة‭ ‬المزروف

2022/11/15 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ ‭ ‬عند‭ ‬زيارة‭ ‬المسؤول‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬مكان،‭ ‬ويشخص‭ ‬بنفسه‭ ‬الخلل‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الفضائح‭ ‬وليس‭ ‬خللاً‭ ‬عارضاً،‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬تعود‭ ‬المحاسبة‭ ‬بعد‭ ‬تحديد‭ ‬المقصرين‭ ‬على‭ ‬سلسلة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬ثمّ‭ ‬مَن‭ ‬يليه‭ ‬في‭ ‬المسؤولية،‭ ‬وليس‭ ‬الحلقة‭ ‬المُشخّصة‭ ‬بالخلل‭ ‬وحدها،‭ ‬لأنها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ […]

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