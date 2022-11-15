اتصال إيراني مع بغداد عقب قصف مقار أحزاب كردية في إقليم كردستان

2022/11/15 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬شخص‭ ‬وأصيب‭ ‬تسعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬ضربات‭ ‬إيرانية‭ ‬استهدفت‭ ‬الاثنين‭ ‬مقار‭ ‬أحزاب‭ ‬كردية‭ ‬إيرانية‭ ‬معارضة‭ ‬تتواجد‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المدن‭ ‬الكردية‭ ‬داخل‭ ‬ايران‭ ‬تشتعل‭ ‬بالاحتجاجات‭ ‬منذ‭ ‬مقتل‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬مهسا‭ ‬قبل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭.‬ وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي،‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬الاثنين،‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ […]

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