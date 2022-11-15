توقيف مغربي في ألمانيا بشبهة

2022/11/15 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف مواطن مغربي في ألمانيا، الاثنين، للاشتباه في تجسسه على أنصار لحراك الريف في شمال المغرب، حسب ما أعلنت النيابة.

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