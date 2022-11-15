شرطة ذي قار توقف محاولة انتحار وشيكة لرجل وابنه الحدث

2022/11/15 | 01:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اوقفت شرطة نجدة محافظة ذي قار، محاولة انتحار وشيكة لرجل وابنه الحدث عبر القاء نفسيهما في نهر الفرات.

وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق ق خ الركن سعد علي عاتي الحربية.



على أهمية دور شرطة النجدة وانتشار دورياتها واختيار الضباط والمنتسبين من ذوي الخبرة والتخصص، ومن خلال تواجد دورية النجدة على مقربة من نهر الفرات وسط مدينة الناصرية تم ملاحظة شخص وبقربه طفل دون العاشرة من عمره وهو يحاول الانتحار بإلقاء نفسه والطفل بالنهر".

واضاف البيان انه "على الفور وبسرعة الاستجابة تمت معالجة الموقف وانقاذهما من الانتحار، حيث تبين أن الطفل ولده وهو فعلا يحاول الانتحار وتمت احالتهما إلى الجهات المعنية للوقوف على الأسباب والدوافع".

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