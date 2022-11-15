تناسل أميبي للشهادات العليا بالعراق.. ولا تأثير ايجابي لها في المجتمع

2022/11/15 | 02:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تتناسل في العراق بصورة أميبية، الألقاب “العلمية”، و”الاكاديمية” و “الإدارية” وحتى...

ظهرت المقالة تناسل أميبي للشهادات العليا بالعراق..



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