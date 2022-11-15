مدرب منتخبنا كاساس: الأزدحام أدهشني في بغداد وهي آمنة نسبياً

2022/11/15 | 02:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، أن الأزدحام أدهشني في بغداد وهي مدينة آمنة نسبياً.وقال كاساس في مقابلة مع صحيفة “آس” الإسبانية إن “ما أدهشني في بغداد هو الأزدحام، سأحاول التعرف عليها بشكل أكثر شمولاً خلال فترة وجودي هناك”.وبين أن “السفير الإسباني شجعني على العيش في بغداد وهي مدينة آمنة نسبيًا، […]

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