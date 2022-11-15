شاهد بالفيديو.. أكثر من 650 فنان مسجّل في محافظة الأنبار والباب مفتوح لكلّ موهوب

2022/11/15 | 02:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jPihIgnys98

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