أذربيجان توقف 5 أشخاص بتهمة

2022/11/15 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أذربيجان، الاثنين، أنها أوقفت خمسة من مواطنيها بتهمة "التجسس" لصالح إيران، وسط تصاعد التوتر بين الدولة الواقعة في القوقاز وطهران.

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