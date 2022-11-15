السعودية.. القبض على قاض في محكمة بالمدينة المنورة أثناء تسلمه رشوة

2022/11/15 | 05:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، يوم الاثنين، القبض على "قاض مرتش" في محكمة الاستئناف في المدينة المنورة أثناء استلامه أموالا تم الاتفاق عليها مع أحد الأشخاص مقابل إصدار حكما بدعوى مقامة لدى محكمة.

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