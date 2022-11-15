2022/11/15 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور الرئيس الأميركي، جو بايدن، افتتح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قمة مجموعة العشرين 2022 في جزيرة بالي، حيث وصل زعماء دول المجموعة للمشاركة في أعمال القمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور بايدن.. افتتاح قمة مجموعة العشرين في بالي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور بايدن.. افتتاح قمة مجموعة العشرين في بالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).