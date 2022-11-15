قائد منتخب فرنسا: لن أرتدي شارة المثليين في المونديال لهذا السبب

2022/11/15 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح قائد منتخب فرنسا لكرة القدم، لويس هوغو، أنه لن يرتدي شارة القيادة التي تحمل ألوان قوس الداعمة لمجتمع الميم، مؤكدا أن ذلك لا يعبر بالضرورة عن قناعاته شخصية.

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