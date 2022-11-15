منها يُستخدم في الصواريخ الباليستية.. القيادة المركزية: اعتراض مواد متفجرة أُرسلت من إيران إلى اليمن

2022/11/15 | 08:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، اعتراض شحنة من المتفجرات كانت قد أرسلتها إيران إلى اليمن عبر خليج عُمان.

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