2022/11/15 | 09:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، أن الأزدحام أدهشني في بغداد وهي مدينة آمنة نسبياً .وقال كاساس في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية إ ما أدهشني في بغداد هو الأزدحام، سأحاول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاساس: الازدحام ادهشني في بغداد وهي آمنه نسبياً المركز الخبري الوطني.

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