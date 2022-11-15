2022/11/15 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت أوامر إلى عناصر الجيش الألماني بإزالة ملصقات من زيهم الموحد الجديد يوجد عليها حرفي "SS" والتي تعني إلى قياس حجم الملابس "SMALL SHORT" أي "أي صغير جدا"، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" اللندنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطأ محرج.. الجيش الألماني يسحب ملابسا عسكرية عليها شعار "نازي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطأ محرج.. الجيش الألماني يسحب ملابسا عسكرية عليها شعار "نازي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).