دهست الزبائن ودمرت كل شيء.. شاهد ما حدث عندما اقتحمت سيارة مسرعة متجرا

2022/11/15 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مرعبة رصدتها كاميرا مراقبة في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، السبت، اصطدمت سيارة مسرعة يقودها سائق تحت تأثير المخدرات بمتجر في حي ناتوماس، حيث باغتت سيارة دفع رباعي كبيرة المتسوقين في متجر "روس" بشكل مفاجىء، وأصيب جراء الحادث 5 اشخاص، نُقلوا إلى المستشفى أحدهم وُصفت جراحه بالخطرة، لكن إدارة الإطفاء في ساكرامنتو أكدت الأحد أن حالته مستقرة.

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