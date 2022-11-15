2022/11/15 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

اعلن جهاز مكافحة الارهاب في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إحصائية بما خلفه قصف الحرس الثوري الإيراني لمقرات أحزاب كردستانية في الإقليم.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب في كردستان، فأن هجوم الحرس الثوري الإيراني كان في تمام الساعة 8:50 صباحاً بصواريخ الطائرات المسيرة المفخخة"، مشيراً إلى "تسبب القصف بمقتل شخصين وأصيب ثمانية آخرين".

وبين، أنه "تم استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل وحزب كوملة بالقرب من قرية زرگويز في محافظة السليمانية"، مشيرا الى انه "تم استخدام نحو 10 صواريخ وطائرات مسيرة، وسقطت خمسة صواريخ على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في قضاء كوسنجق بمحافظة أربيل، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين".

ولفت البيان إلى أنه "في الوقت نفسه، سقطت خمس طائرات مسيرة مفخخة على مقر حزب كادحي كردستان الإيراني في بناصر، بالقرب من قرية زرغويزي في محافظة السليمانية"، مضيفا انه "لم يسفر الهجوم عن وقوع أي إصابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة ارهاب كردستان يعلن إحصائية ما خلفه قصف ايران لمقرات المعارضة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة ارهاب كردستان يعلن إحصائية ما خلفه قصف ايران لمقرات المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).