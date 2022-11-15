بعد عقدين على تطبيقه في العراق.. هل أخفق النظام البرلماني؟

2022/11/15 | 10:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار حديث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان الذي وصف قبل أيام النظام البرلماني القائم في العراق بالفاشل ردود أفعال متباينة من قبل خبراء ومتخصصين في الشأن السياسي والقانوني.

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