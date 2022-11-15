الولايات المتحدة تندد بالضربات الايرانية في كردستان: انتهاك صارخ لسيادة العراق

2022/11/15 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نددت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالهجمات الإيرانية عبر الحدود التي استهدفت جماعات كردية إيرانية معارضة تتمركز في العراق، ووصفت العملية بأنها “انتهاك صارخ” للسيادة العراقية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد […]

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