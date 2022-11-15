نفط ذي قار : إكمال التشغيل التجريبي لثلاث ضفاف إنتاجية في حقل الغراف

2022/11/15 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت نفط ذي قار، اليوم الثلاثاء إكمال أعمال التشغيل التجريبي لثلاث ضفاف إنتاجية في حقل الغراف النفطي .

و ذكر مدير هيئة الغراف، عدي مهدي نعيم، في بيان ان “الكوادر الهندسية والفنية تواصل إعمالها الخاصة بالتشغيل التجريبي لضفاف الإنتاج الثالثة والرابعة والخامسة”.

واضاف ان “اعمال التشغيل التجريبي شملت كذلك منظومات السلامة والإطفاء، فضلاً عن فحص الاداء خلال الربع الثالث من هذا العام ، مشيرا الى ان “الهدف من هذه الأعمال الوصول إلى تحقيق تقدم في العملية الإنتاجية”.

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