استقرار أسعار الذهب محلياً

2022/11/15 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية.وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 362 ألفاً و635 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 414 ألفاً و430 ديناراً عدا أجور الصياغة.

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