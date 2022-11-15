الرئيس الصيني يحذر من استخدام الغذاء والطاقة “سلاحا”

2022/11/15 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ مجموعة السبع الثلاثاء من تحويل الغذاء والطاقة إلى “سلاح”، في ما يرجّح بأنه انتقاد مبطّن للغزو الروسي لأوكرانيا.وقال شي أمام قمة بالي “علينا، وبحزم، معارضة تسييس مشاكل الغذاء والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة”، بينما … Readmore

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