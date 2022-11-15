زيلينسكي أمام قمة مجموعة العشرين: حان الوقت الآن لإنهاء “الحرب المدمرة” التي تشنها روسيا

2022/11/15 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة مجموعة العشرين خلال الجلسة الافتتاحية لقمتهم المنعقدة في بالي عبر الفيديو الثلاثاء قائلا إن الوقت حان لإنهاء “الحرب المدمرة”التي تشنها روسيا.وأضاف في خطاب عبر الفيديو باللغة الأوكرانية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة … Readmore

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