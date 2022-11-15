في طريقها لليمن.. البحرية الأميركية تعترض شحنة

2022/11/15 | 10:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، الثلاثاء، إنه اعترض سفينة صيد كانت تهرب كميات "ضخمة" من المواد المتفجرة أثناء عبورها من إيران على طريق في خليج عمان، يستخدم لتهريب أسلحة إلى جماعة الحوثي اليمنية.

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