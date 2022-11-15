المرشحة العراقية لملكة جمال الأرض جيهان مجيد في اخر ظهور (صورة)

2022/11/15 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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تمثل الشابة جيهان مجيد (20 عاماً)، وهي طالبة طب أسنان من محافظة واسط، العراق في مسابقة “ملكة جمال الأرض” التي تقام في الفيليبين الشهر الجاري.



وكانت مجيد قد احتلت مركز الوصيفة الثانية في مسابقة ملكة جمال العراق للعام 2022 التي نظمت مؤخراً.

وذكر موقع “ذا ناشيونال” الصادر بالانكليزية، في تقرير له، ترجمته (بغداد اليوم)، ان جميلات العالم سيتجمعن في الفيلبين الشهر المقبل، للتنافس في مسابقة “ميس ايرث” السنوية التي انطلقت في العام 2001، وتركز على قضايا حماية ونشر الوعي البيئي.

وكانت المتنافسة من دولة بيلز الكاريبية ديتسني واغنر فازت باللقب في العام الماضي خلال احتفال نظم عبر الانترنت، متغلبة على المتنافسات من 79 دولة أخرى.

واوضح التقرير ان كل فائزة بلقب “ملكة جمال الأرض” تصبح متحدثة باسم صندوق الارض وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتلتزم بعد تتويجها بالعمل لصالح صندوق الحياة البرية العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الملكة تعمل على أبراز الوجهات السياحية المختلفة، بينما تتركز القضايا التي تتنافس حولها المرشحات، على الجمال والمعرفة بالقضايا البيئية.

وستمثل العراق جيهان مجيد (20 عاما) في “ملكة جمال الأرض”، وهي طالبة في طب الأسنان من محافظة واسط، وكانت قد احتلت المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العراق للعام 2022 التي نظمت مؤخرا.

وذكر التقرير ان نادين ايوب اختيرت ملكة جمال فلسطين للعام 2022 في حزيران/ يونيو الماضي، وهي ستدخل التاريخ كأول مرشحة باسم فلسطين في مسابقة ملكة جمال الأرض.

وتعمل ايوب مدربة لياقة وصحة وسيدة اعمال، ولديها عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعملت ايوب مع العديد من المنظمات الانسانية، وتركز بشكل خاص على تعزيز الوعي بالقضايا البيئية في فلسطين.

وبعد فوزها باللقب الفلسطيني، قالت ايوب على مواقع التواصل الاجتماعي “يسعدني ان اعلن انه تم اختياري ملكة جمال فلسطين 2022 وسأكون ممثلة لفلسطين في مسابقة ملكة جمال الأرض كأول متسابقة من فلسطين في تاريخ هذه المسابقة”.

وتابعت ايوب ان هدفها المساهمة في ادخال تغيير في مجال الاهتمام بالبيئة في فلسطين، قائلة “انا متحمسة لبدء هذه الرحلة الجديدة ورفع اسم فلسطين في العالم”.

كما ذكر التقرير ان عارضة الازياء آية باجوق ستكون مرشحة ملكة جمال الارض عن لبنان، وهي كانت فازت باللقب في تموز/ يوليو.

ولدى آية باجوق نحو 90 الف من المتابعين على “انستغرام”، برغم انها لم تنشر الكثير من التفاصيل حول رحلتها في مسابقة الجمال حتى الان.

وستتمثل ايران بالانسة مهرو احمدي (24 سنة) والتي توجت باللقب الايراني في ايلول/ سبتمبر 2022، وهي ستكون ثاني امرأة تمثل ايران في مسابقة ملكة جمال الارض، بعد هيما زاكر التي شاركت في المسابقة افتراضيا بسبب وباء كورونا في العام الماضي.

ولفت التقرير الى ان احمدي بعد تتويجها وسط احتجاجات مستمرة حول حقوق النساء في بلادها، قالت “اساند نساء ايران.



هذا من اجلنا”.

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