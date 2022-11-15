السوداني يوجه بمتابعة حالة مواطن تعرض للتعذيب في الحجز بكركوك

2022/11/15 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مستشاره لحقوق الإنسان بمتابعة تعرض مواطن للتعذيب في الحجز بمحافظة كركوك.وقال مصدر حكومي للإعلام الرسمي، وتابعته (بغداد اليوم): إن "السوداني وجه مستشاره لحقوق الانسان بمتابعة تعرض المواطن حسن محمد أسود للتعذيب في الحجز بمحافظة كركوك ما تسبب بخسارة يديه".واضاف أن "المواطن تم احتجازه من قبل الشرطة الاتحادية لمدة 37 يومياً".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت يوم امس معلومات عن شباب يدعى "حسن محمد أسود"، من كركوك، حيث تعرض لتعذيب مروع خسر بسببه يديه، بعد اعتقاله لمدة 37 يوماً من قبل الشرطة الاتحادية.واضاف بعض الاشخاص عبر مدوناتهم، ان عائلة الشاب حسن تتعرض لضغوطات أمنية وعشائرية وتهديدات لإرغامهم على التنازل عن الدعوى المرفوعة ضد الضباط المتورطين.

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