منخفض يقلب الأجواء.. أمطار غزيرة وتحذيرات من انزلاقات الطرق بهذه المناطق

2022/11/15 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس خلال الايام المقبلة، فيما توقع ان يشهد العراق أمطاراً غزيرة خلال الساعات القادمة.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "هنالك توقعات خلال 24 ساعة القادمة بأن يشهد العراق منخفض ممطر عالي الفعالية يبدأ تدريجياً الليلة ويتعمق نهار يوم غد الأربعاء".

وأضاف أن "الأمطار ستكون متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض المناطق الشمالية وبعض الأقسام الشرقية وأجزاء من بعض مدن الوسطى".

وأشار الزيادي الى أنه "يجب الحذر من انزلاقات بالطرق وتنبيه من العواصف الرعدية".

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