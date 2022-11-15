عشائر العراق لا تعبأ للجفاف ومستمرة في نزاعاتها الخطيرة

2022/11/15 | 10:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، الثلاثاء، من تداعيات ارتفاع...

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